Europaweites Projekt in Krefeld Museum erforscht Lieblingskleider

In Flanellhemd, Cordhose und Wachsjacke fühlt sich Tim Tacey wohl. Niemand würde seinen Stil hier als „Tracht“ bezeichnen - aber er ist eine Reminiszenz an seine Wurzeln. Tacey ist in Chester geboren, im Nordwesten Englands, nahe der Grenze zu Wales. Seit 1977 lebt er in Deutschland, seit 2019 hat er die deutsche Staatsbürgerschaft. Die Liebe zu den wollenen Textilien, zum Tweed und zum klassischen Karomuster, das den englischen Stil prägt, ist geblieben.