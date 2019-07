Kaffeehauskette aus Düsseldorf : Woyton am Tausendfüßler hat geschlossen

Woyton am Tausendfüßler hat geschlossen

Düsseldorf Die Woyton-Filiale am Tausendfüßler gab es seit rund 20 Jahren. Jetzt hat der Laden der Düsseldorfer Kaffeehauskette überraschend geschlossen. Ein Nachfolger soll bereits feststehen.

Doch dann fällt der Blick auf einen Zettel an der Tür. Darauf steht: „Liebe Freunde von Woyton, liebe Gäste, nach fast 20 Jahren mussten wir am vergangenen Wochenende das Woyton am Tausendfüssler (wie er auch bei uns auch dem Abriss der Brücke noch immer hieß) schließen.“