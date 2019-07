Kultur- und Sozialzentrum in Düsseldorf-Bilk : Mieter des Salzmannbaus sind in Sorge

Mieter des Salzmannbaus sind in Sorge

Kultur- und Sozialzentrum in Düsseldorf-Bilk

Bald endet die Zweckbindung des Projekts in Bilk. Die Mieter fürchten die Umwandlung in Eigentumswohnungen.

Der Mieterrat des Salzmannbaus zeigt sich besorgt wegen der ungewissen Zukunft des Gebäudekomplexes in Bilk, in dem sich Wohnungen, Ateliers, Büros und Kultureinrichtungen wie die Jazz-Schmiede befinden. Es verdichteten sich die Gerüchte, dass die Tage des Kultur- und Sozialzentrums Salzmannbau gezählt seien, heißt es in einer Pressemitteilung. Wie berichtet, läuft die Zweckbindung bis spätestens 2027 aus. Damit kann der Eigentümer, die Immobiliengesellschaft LEG, neu über die Nutzung verhandeln. Die Mieter fürchten, dass es schon früher Veränderungen geben könnte.