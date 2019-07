Neue Gastronomie in Düsseldorf-Benrath : Ein Stück Italien an der Sophienstraße

Vater Simone Manzella und sein Sohn Alessio haben sich an der Sophienstraße den Traum von einer eigenen Trattoria erfüllt. Diese ist an sieben Tagen in der Woche geöffnet. Foto: Simona Meier

Benrath Vater und Sohn Manzella haben im Frühjahr im früheren Levante in Benrath das Si. Manzella eröffnet.

Sie haben ihre Trattoria nach dem Familiennamen benannt: Vater Simone Manzella und Sohn Alessio bieten ihren Gästen seit dem 10. April an der Sophienstraße, Ecke Benrather Schloßallee, typisch sizilianische Küche an. Im „Si. Manzella“ steht eine große Auswahl sizilianischer Weine in den Regalen und Delikatessen aus der Heimat der Betreiber liegen in der Kühltheke am Eingang. Dort können die Gäste Schinken, Mortadella, Olivenöle oder Pecorino für zu Hause kaufen. „Ich habe eine Leidenschaft für Delikatessen“, sagt Simone Manzella.