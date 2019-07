Düsseldorf : Schulen müssen wählen dürfen

Meinung Düsseldorf Wahlfreiheit ist in der Demokratie ein hohes Gut. Partizipation ist es auch. Und so spricht grundsätzlich nichts dagegen, dass in einem bestimmten Stadtbezirk nicht alle dort ansässigen Gymnasien Ganztagsschulen sind oder bleiben.

Von Jörg Janssen

Nur zur Erinnerung: Ein flächendeckendes Ganztagsschulsystem haben wir – anders als beispielsweise in Frankreich – (noch) nicht.

Entscheidend ist, dass ein Antrag, wie ihn zwei der drei Gymnasien des Südens nun stellen, tatsächlich den Willen der Mehrheit der Schulgemeinde widerspiegeln. Dafür gibt es ein repräsentativ bestücktes Gremium, die Schulkonferenz.

Spricht sich die mit breiter Mehrheit für die Veränderung aus, ist das eine Entscheidung mit hoher Legitimation. Zumindest war das beim Annette-Gymnasium der Fall.

Das Schloß-Gymnasium muss sich dagegen Fragen gefallen lassen. Deshalb kann man die Kritik des Schuldezernenten nachvollziehen. Schließlich wurden siebenstellige Beiträge investiert – unter anderen in Mensen.