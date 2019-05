Gastronomie : Coffee Fellows statt Woyton an der Berliner Allee

Düsseldorf Schon wieder ein Wechsel in der Gastronomie in Düsseldorf: Anstelle des Cafés Woyton soll an der Berliner Allee 4 im August eine Filiale der Kette Coffee Fellows einziehen. Diese gibt es auch schon an der Königsallee.

(nic) Die Kaffee-Kette Coffee Fellows eröffnet eine weitere Filiale in der Düsseldorfer Stadtmitte: Im August 2019 soll das Café an der Schadowstraße/Ecke Berliner Allee 4 eröffnen. Aktuell befindet sich dort ein Café der Düsseldorfer Kette Woyton – wann dieses schließen soll, wurde zunächst nicht bekannt. Es handelt sich um einen gut besuchten Standort in direkter Nähe zur Einkaufsstraße, das Café ist besonders um die Mittagszeit oft voll mit Besuchern. Der Immobiliendienstleister CBRE vermittelte die Räume. „Diese Vermietung bestätigt einmal mehr den Trend, dass gastronomische Konzepte eine immer wichtigere Rolle im Einzelhandel einnehmen“, sagt CBRE-Handelsimmobilien-Experte Frank Emmerich.