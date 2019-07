Lichterfest Benrath : Der Schlosspark wird Musikbühne

Düsseldorf Die Vorbereitungen für das beliebte Freiluft-Konzert laufen auf vollen Touren. Höhepunkt ist das Feuerwerk. Es gibt noch einige Tickets.

Wenn mehrere tausend Besucher mit Klappstühlen und Campingtischen in Benrath und Urdenbach durch die Gegend ziehen, dann ist es wieder soweit. Dann erwartet die Stiftung Schloss- und Park-Benrath 10.000 Besucher zum Lichterfest. Das Freiluft-Ereignis im Benrather Schlosspark findet am Samstag vor den Sommerferien statt, also am Samstag, 13. Juli. Und wie jedes Jahr hoffen die Veranstalter auf schönes, vor allem trockenes Wetter. Hier einige Tipps, damit bei Anreise und Konzert alles glatt geht.