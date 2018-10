Öffnungschaos in der Postbank-Filiale Dormagen

Dormagen Freitagnachmittag zu, Samstagvormittag ebenso, gestern und heute ganztägig geschlossen: Viele Dormagener ärgern sich über die Filiale an der Römerstraße. Pakete abgeben, Briefe aus den Postfächern holen - nichts geht.

Eine der Kundinnen, Waltraud Kinner, kann das einfach nicht verstehen: „Es gibt im Vorfeld keine Informationen“, sagt sie. Sie erzählt, dass ihre Mutter mit dem Rollator aus Rheinfeld zur Postbank kommt, um ein Paket abzugeben und vor verschlossener Tür steht. „Das soll doch ein Dienstleistungsunternehmen sein - so geht es nicht.“ In der vergangenen Woche ging das „Öffnungs-Chaos“ bereits los: Am Freitagnachmittag sowie am Samstagmorgen war die Filiale geschlossen. Am Montag dieser Woche wurden die Vorhänge um 12.30 Uhr zugezogen, am Dienstag und auch am heutigen Mittwoch ist die Filiale geschlossen. Am Donnerstag soll sie, so verspricht es der Aushang, von 9 bis 14.15 Uhr geöffnet sein. Am stark frequentierten Freitag erst ab 12.45 Uhr und am Samstag von 9 bis 13 Uhr. Erschwerend kommt hinzu, dass parallel zur geschlossenen Filiale auch kein Zugang zu den Schließfächern möglich ist. Seinem Ärger darüber machte gestern auch Albert O. Grabowski, Inhaber eines Unternehmens für Hausverwaltungen & Wohnungsverwaltungen, Luft: „Die Postbank hat mal wieder zu. Für Geschäftsleute ist die Situation besch..., denn erst am Montag konnte die Samstagpost abgeholt werden.“ Sarkastisch schließt er an: „Am Dienstag und Mittwoch ist die Postfachanlage ebenso zu, somit wird hoffentlich am Donnerstag die Post von drei Tagen einsortiert. So kann das nicht weitergehen.“