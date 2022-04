Aktion von Pro Düsseldorf : Hoffnung auf viele Teilnehmer beim Dreck-Weg-Tag im Mai

Jörg Mühlen (Geschäftsführer Awista), Frederike Behrens vom Hauptsponsor Postcode Lotterie), Moderatorin Nadine Krüger, Klaus Vorgang von Pro Düsseldorf und Andreas Preuß, Manager von Borussia Düsseldorf und stellvertretend für Timo Boll, (v.l.) stellen den Dreck-Weg-Tag 2022 vor. Foto: Julia Nemesheimer

Düsseldorf Jedes Jahr gibt es in Düsseldorf einen Frühjahrsputz mit vielen Tausend Teilnehmern. Nach der Corona-Pause soll es 2022 wieder richtig losgehen.

Seit 1999 gibt es in Düsseldorf den „Dreck-Weg-Tag“. Alle Bürgerinnen und Bürger werden aufgerufen, sich daran zu beteiligen und die Stadt gemeinsam von Müll im öffentlichen Raum zu befreien. Nach einer Coronabedingten Pause 2020 und einem Aktionstag auf Sparflamme 2021 soll es in diesem Jahr wieder losgehen. Am Samstag, 7. Mai, von 10 bis 13 Uhr können sich Einzelpersonen, Gruppen, Vereine, Kitas und Schulen für die Sauberkeit der Stadt engagieren.

„Wichtig ist eine Anmeldung über unsere Webseite“, erklärt Klaus Vorgang, Vorstand des Vereins Pro Düsseldorf, der den Tag organisiert. Bei der Anmeldung sei es besonders wichtig, die Anzahl der Helfer und den Ort anzugeben, an dem eine Gruppe aktiv werden möchte. „So können wir besser planen und uns vorbereiten“, so Vorgang. Denn die Awista sammelt nicht nur im Nachgang die vollen Müllsäcke ein, sondern stellen im Vorfeld auch Materialien, darunter Müllsäcke, Handschuhe und in einer begrenzten Zahl Müllgreifer.

Es gibt dabei die Möglichkeit, eigene Aufräumaktionen zu starten, diese Gruppen müssen ihre Materialien in der Woche vor dem 7. Mai selbst abholen. Gruppen ab zehn Personen können dies von 10 bis 15 Uhr vom 2. bis 6. Mai Auf dem Draap 17-19 machen, Vorgang empfiehlt die Abholung per Auto oder Lastenrad. Kleinere Gruppen können sich zentraler eindecken, in der Steinstraße 17 vom 2. bis 4. Mai von 10 bis 15 Uhr, am 5. und 6. Mai je von 13 bis 19 Uhr.

Wer sich gemeinschaftlich beteiligen möchte, kann sich am Tag selbst am Fuß der Oberkasseler Brücke (linksrheinisch) oder am Staufenplatz im Grafenberg ab 10 Uhr ausrüsten lassen.

Kitas und Schulen können bis zum 13. Mai Fotos ihrer Teilnahme an info@pro-duesseldorf.de schicken, aus allen Einsendern werden vier Gewinner ausgelost, die je 500 Euro gewinnen.