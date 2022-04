Gut Gemacht : Hilfe für Geflüchtete aus der Ukraine auf vielen Ebenen

Düsseldorf Das IIK in Pempelfort fördert Ukrainerinnen durch Deutschkurse, die Waldorfschule spendet ihre Theatereinnahmen, und der neue Verein Daria hilft bei der Wohnungssuche.

Waldorfschule Nach langer Corona-Pause öffnete der große Festsaal der Waldorfschule in Gerresheim seine Türen wieder einem interessierten Theaterpublikum. Der 8. Jahrgang präsentiert an drei Tagen „Die Legende von Robin Hood“ nach einer Bühnenfassung von Holger Gottschalk. Vielen Düsseldorfern sind die Theaterabende an der Waldorfschule ein Begriff. In diesem Jahr werden die Jugendlichen von Leon Reichert unterstützt, der szenische Künste in Hildesheim studiert hat. „Die Kinder und ich inszenieren das Stück gemeinsam“, erklärt Reichert. Der Aufwand hat sich jedenfalls gelohnt: Den Erlös, 2000 Euro, spendeten die Schüler für Kinder in der Ukraine. Symbolisch wurde der Spendenscheck am Tag der offenen Tür überreicht. Das Geld konnte zu 100 Prozent über den Verein der Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiner an Ortskundige weitergegeben worden. Es soll dort eingesetzt werden, wo die Not am größten ist.



Daria Erst kürzlich hat sich in Oberkassel der Verein Daria gegründet, der sich vor allem auf die Fahnen geschrieben hat, Geflüchteten aus der Ukraine eine Wohnung zu beschaffen. „Inzwischen können wir viele Erfolge vermelden. Frauen, ob mit oder ohne Kindern, und sogar ganzen Familien konnte eine Wohnung vermittelt werden. An diesem Wochenende stehen auch wieder drei große Umzüge bei uns im Kalender“, erklärt die Vorsitzende Kathrin Weise, die für das Vorhaben des Vereins zahlreiche Unterstützer gewinnen konnte. Nach wie vor werde aber dringend Wohnraum benötigt. „Einige Menschen, die wir vermittelt haben, haben auch bereits einen Arbeitsplatz gefunden. Viele Kinder sind eingeschult. Wir bieten den Menschen Projekte wie Gesprächsgruppen an und sind dabei, dieses Angebot deutlich und auf verschiedenen Ebenen für unterschiedliche Altersgruppen zu erweitern“, so Weise. Kontakt: dariaev-vorstand@gmx.de (arc)