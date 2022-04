Konzept : Neue Toilettenstandorte für Düsseldorf

Seit 2019 steht die module Anlage am Burgplatz. Foto: nika

Düsseldorf Im Stadtrat wurde am Donnerstag einstimmig für das neue Toilettenkonzept gestimmt. Insgesamt 205 öffentliche Toiletten soll es in den kommenden Jahren geben. Eine Übersicht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Julia Nemesheimer

Über zu wenige öffentliche Toiletten wird sich in Düsseldorf schon seit Jahren beschwert. Ein großes Problem, insbesondere in der Altstadt nach einem Wochenende oder Großveranstaltungen, sind Wildpinkler, die sich gegen Häuserwände und in Ecken erleichtern.

Um dem entgegenzuwirken, gibt es in Düsseldorf bereits 112 öffentliche Toiletten. Diese sollen nun auf rund 205 erweitert werden, wie der Stadtrat am Donnerstagnachmittag einstimmig beschlossen hat. Mit den Arbeiten soll 2023 begonnen werden. Über einen Zeitraum von 15 Jahren veranschlagt die Stadt dabei Kosten in Höhe von 52,5 Millionen Euro. Dabei handelt es sich um Modulanlagen, die den größten Teil der Kosten beanspruchen; um städtische Anlagen, oder um Toiletten, die im Rahmen des seit 2016 bestehenden Programms „Nette Toilette“ von Gastronomen und Dienstleistern bereits für die Öffentlichkeit geöffnet sind.

Dafür gibt es von der Stadt zwischen 100 und 150 Euro im Monat. Auch dieses Programm soll ausgeweitet werden – und gleichzeitig umbenannt, dann wird es zum Kooperationsprogramm „City Toilet“: Die Zahl soll von 62 auf 117 ansteigen. Die Zusammenarbeit mit dem „Nette Toilette“-Programm wird beendet, in der Vorlage heißt es, man wolle das Projekt weiterführen, jedoch „mit einem einheitlichen Markennamen und -Logo“.

Bürgermeisterin Annette Klinke (Grüne) aus Stadtbezirk 1 bedauert das Ende der Zusammenarbeit mit dem bundesweiten Netzwerk, findet es aber gut, dass das Projekt als solches weiterlaufen solle, auch weil es gut ankomme. Sie wünscht sich eine gute Beschilderung insbesondere an Spielplätzen.

Um geeignete Partner zu finden, soll dafür ein externes Büro beauftragt werden. 33.000 Euro sind dafür vorgesehen. Auf Nachfrage bei der Stadt heißt es, dass sich die Gastronomen auch selbst beim Amt für Gebäudemanagement bewerben dürften, was auch jetzt schon möglich sei. „Die Erfahrungen zeigen, dass das Interesse an einer Teilnahme am Programm über eine direkte, eigenständige Bewerbung eher verhalten war“, sagt ein Sprecher der Stadt, weshalb die externe Akquise notwendig sei. Auf der Grafik sind mit Orange die Standorte in der Stadt markiert, an denen um Gastronomen und Dienstleister geworben werden soll.

Städtische Toiletten sollen vor allem saniert werden, insgesamt 45 Anlagen „aus dem Bestand sollen zugänglich gemacht werden“, außerdem soll die Barrierefreiheit hergestellt werden. In der Grafik sind die Neubauten verzeichnet. 4,3 Millionen Euro werden dafür veranschlagt.

Bei den Modulanlagen läuft 2023 der Vertrag mit dem bisherigen Anbieter Wall auslaufen. Es gab bereits eine europaweite Ausschreibung, bei der ein neuer Partner gewonnen werden konnte. Damit sollen an 43 hochfrequentierten Standpunkten durchgängig geöffnete und selbstreinigende WC-Modulanlagen installiert werden. 22 bestehende werden 2023 ersetzt, 21 sollen 2024 neu hinzukommen. In der Grafik sind letztere hinterlegt.

Laut Toilettenkonzept soll außerdem die Kommunikation deutlich verbessert werden. Dafür werden einerseits Schilder aufgestellt, aber auch Online werden die Standorte abrufbar sein, sowohl auf städtischen Webseiten und Apps als auch über Google Maps.

Die Vorlage war im Bauausschuss bereits einstimmig an den Rat weitergeleitet worden, sodass die Wortbeiträge bei der Debatte vor allem lobend ausfielen. Martin Volkenrath (SPD) hofft auf die Möglichkeit einer unbürokratischen Erweiterung der Standortliste, da er insbesondere in Flingern-Süd öffentliche Toiletten vermisst. Sowohl Volkenrath als auch der Vorsitzende des Bauausschusses, Andreas Hartnigk, haben die Hoffnung, dass ein Mehrangebot das Wildpinkeln eingrenzen wird.