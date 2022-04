Sozialdezernent: „Über-Überbelegung“ : Remscheider Kitas machen Platz für Flüchtlingskinder

Kinder spielen mit einer Erzieherin in einer Kindertagesstätte. Foto: dpa/Jens Büttner

Remscheid Um Kindern aus der Ukraine vor der Einschulung im Sommer noch ein paar Wochen Eingewöhnungszeit zu ermöglichen, gehen die Kitas trotz großer Belastung in die „Über-Über-Belegung“, sagt der Sozialdezernent.

560 Menschen aus der Ukraine sind zum Stand 1. April auf der Flucht vor dem Krieg in Remscheid angekommen. Es handelt sich bis auf ganz wenige Ausnahmen um Frauen und Kinder. Das berichtete Sozialdezernent Thomas Neuhaus (Grüne) am Donnerstagabend in der Sitzung des Jugendhilfe-Ausschusses. Sowohl die Grünen als auch die Linke hatten Anfragen gestellt, wie die Stadt mit der Flüchtlings-Situation umgeht.

Etwa 40 Prozent der Geflüchteten seien Kinder, rund 73 davon im Kindergartenalter, sagte Neuhaus. Die Stadt versucht nun, für diese Kinder in den Kindergärten der Stadtverwaltung und der Freien Träger einen Betreuungsplatz zu organisieren. Priorität haben dabei jene 16 Kinder, die bis zum Sommer das Grundschulalter erreichen werden. Sie sollen vor dem Schulstart noch ein paar Wochen Eingewöhnungszeit in der Kindertagesstätte bekommen und in der Gruppe ihre Sprachkenntnisse verbessern können. Eine Rückfrage bei den Einrichtungen habe eine „enorme Resonanz“ ergeben, helfen zu wollen, berichtete Peter Nowack vom Jugendamt. Das sei umso bemerkenswerter, weil die Lage in den Kitas schon so „angespannt“ sei. Elf Kinder konnte das Jugendamt bereits vermitteln. Bei fünf weiteren muss die aktuelle Adresse noch abgeklärt werden. Gerade in den ersten Tagen nach der Ankunft ändert sich da noch viel.

Peter Nowack vom Remscheider Jugendamt. Foto: Stadt Remscheid

Info Dolmetscher und freie Wohnungen gesucht Sprachmittler Die Stadt sucht weiter dringend Übersetzer/Dolmetscher, die aus dem Ukrainischen ins Deutsche übersetzen können. Wer helfen möchte, kann sich unter ukraine@remscheid.de melden. Unter derselben E-Mail-Adresse können auch leerstehende Wohnungen angeboten werden.

Neuhaus sprach von einer „Über-Überbelegung“ in den Kitas, die durch die Ausnahmesituation des Krieges in Europa nötig werde. Denn die Kitas haben auch schon vor dem Ausbruch des Ukraine-Krieges im letzten Kindergartenjahr vor dem Übergang in die Grundschule mehr Kinder als geplant aufgenommen, um sie besser auf den Schulstart und das Verhalten in der Gruppe Gleichaltriger vorzubereiten.

Was den mit den Kindern sei, die aus anderen Ländern nach Remscheid geflüchtet seien, wollte Erden Ankay-Nachtwein (SPD) wissen. Ihre Sorgen: „Wir dürfen die anderen nicht weglassen.“

„Wir kümmern uns um alle Kinder, das hat nichts mit der Nationalität zu tun“, sagte Jugendamtsleiter Egbert Willecke. Peter Nowack ergänzte, dass bis einschließlich Donnerstag für alle Kinder dieser Altersgruppe ein Platz gefunden worden sei, auch für Kinder, die aus dem arabischen Raum geflüchtet seien. Diese zusätzlichen Überbelegungen seien mit dem Landesjugendamt abgestimmt.

Grundsätzlich sei die Situation in Remscheid aktuell eine völlig andere als bei den Flüchtlingen, die 2015 nach Deutschland kamen, sagte Neuhaus. Weil es diesmal vor allem junge Frauen und Kinder sind, die Remscheid erreichen, will die Stadt möglichst bald ein Schutzkonzept erarbeiten, um den vom Krieg und der Flucht belasteten Menschen ein Gefühl der Sicherheit zu vermitteln. Ein Augenmerk soll dabei auf die Situation in der Sammelunterkunft in der Sporthalle Hölterfeld gelegt werden.