Auf der Sandbahn des Reitverein „Graf Haeseler“ : Pferd läuft an Ostern in Sonsbeck für guten Zweck

Ostersonntag kann in Sonsbeck wieder auf den Ausgang von Trabrennen gewettet werden. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Sonsbeck Auf der Nennungsliste für das Event an Ostersonntag steht der Name von „Hope for Children“. Alle Gewinne des Pferdes kommen der Elterninitiative der Kinderkrebsklinik Düsseldorf zu Gute. Der Reitverein Sonsbeck wird den Tombolaerlös für dieses Projekt spenden.

Beim RV „Graf Haeseler“ Sonsbeck sind die Planungen des Osterrenntags am 17. April weit fortgeschritten. In den vergangenen Wochen und Monaten wurden von vielen ehrenamtlichen Helfern rund um die 1. Vorsitzende Ulla Neu-Horenkamp etliche Arbeiten in und um die Waldrennbahn getätigt, ein tolles Rahmenprogramm erstellt sowie eine vielfältige Rennausschreibung ausgearbeitet. Ostersonntag werden auf dem Oval im Winkelschen Busch ab der Mittagszeit Trab- sowie Galopprennen inklusive Mini-Traberrennen zu sehen sein. Geplant ist zudem eine Friesendressur, ein buntes Kinderprogramm mit Zaubershow und Hüpfburg sowie ein Maskottchenrennen. Die Wettstände und Rennbar sorgen für die passende Rennbahn-Atmosphäre.

Auch wenn der Nennungsschluss für die circa acht Rennen erst nächste Woche ist, ist mit „Hope for Children“ vom Rennverein Heisterfeldshof Bedburg-Hau bereits ein ganz besonderes Pferd in den Listen zu finden, dessen Start fest eingeplant ist. Alle Gelder, die dieses Pferd sowie seine vierbeinigen Kollegen der Aktion „for Children Living“ eintraben und gewinnen, kommen als Spende der Elterninitiative der Kinderkrebsklinik Düsseldorf zu Gute. So konnten Uwe Zeves, Trabrennfahrer sowie Trainer, und sein Team vom RV Heisterfeldshof in den vergangenen fünf Jahren bereits 120.000 Euro an die Initiative übergeben, aber auch persönlich engen Kontakt zu Eltern und betroffenen Kindern aufnehmen. „Hope for Children“ gehört in Sonsbeck mit seiner Bilanz von elf Siegen und 27 Platzierungen bei 42 Starts zu den Favoriten. „Wir als Reiterverein werden uns unabhängig von Sieg und Platzierung mit einer großzügigen Spende sowie dem gesamten Tombolaerlös an diesem tollen Projekt beteiligen“, sagte Vorstandsmitglied Tim Tischner.

Das Ostersonntag-Event in Sonsbeck beginnt um 12.30 Uhr und endet zwischen 17 und 18 Uhr.

(put)