Erfolgsproduzent komm nach Düsseldorf : Alex Christensen wollte am liebsten die Frisur von Limahl

Alex Christensen und sein Special Guest Ana Kohler kamen am Donnerstag nach Düsseldorf und stellten die Konzertpläne vor. Foto: Anne Orthen (orth)

Düsseldorf Der Erfolgsproduzent aus Hamburg kommt mit „Classical 80s & 90s Dance“ nach Düsseldorf. Im Gespräch verrät er seine Erinnerungen an diese Zeit.

Von Claudia Hötzendorfer

Für seine „Classical 90s Dance“-Alben hat Alex Christensen Tanz-Hits mit großem Orchester eine Frischenzellenkur verpasst. Am 22. Juni kommt der Erfolgsproduzent mit Gaststars und dem Berlin Orchestra nach Düsseldorf, im Gepäck auch sein 80er-Album. Als Kind der achtziger Jahre war es nur eine Frage der Zeit, dass Alex Christensen auch dieser Dekade musikalisch ein Comeback beschert.

Hat er den neunziger Jahren bereits als Produzent, DJ und Künstler seinen Stempel aufgedrückt, war er in den 80ern selbst noch ein Fan. „Ich habe bis heute eine sternförmige Picture-Disc von The Police an der Wand hängen“, verrät das sympathische Nordlicht bei seinem Besuch in Düsseldorf und gibt dann gleich noch ein Geheimnis preis: „Ich wollte immer die Frisur von Limahl, aber die konnte ich mir nicht leisten.“ Stattdessen habe er wie der ehemalige Sänger von Kajagoogoo Schuhe in unterschiedlichen Farben getragen. Der 55-jährige Hamburger hat die Frisurenfrage längst abgehakt, die nach den Lieblingssongs hingegen nicht. „Ich habe für das 80er-Album die Stücke mit persönlichem Bezug ausgesucht“. Klar, dass „Never ending Story“ von Limahl da nicht fehlen durfte.

Aufgenommen hat er die Platte – ja, es ist tatsächlich auch eine Vinyl-Version erhältlich – während der Pandemie mit zahlreichen Gaststars wie Ronan Keating und Gary Barlow. „Leider konnte ich nicht mit Gary zusammen im Studio arbeiten“, bedauert Christensen. Abhalten ließen sich die beiden von den Pandemieproblemen aber nicht. „Gary und ich haben via Zoom den Track eingespielt.“ Und wie ist es, wenn man mit einem versierten Kollegen wie Barlow Musik macht? Sagt der auch mal „hey Alex, das könnten wir doch so oder so machen“? „Gary weiß sehr genau, was er will, und das macht die gute Zusammenarbeit mit ihm auch aus“, bilanziert Christensen.

Bonnie Tyler wollte der DJ in ihrer Heimat Portugal besuchen. Im Camper in den Süden fahren, um mit ihr an Songs zu feilen – ein Traum für jeden Produzenten. Zwei Tage später kam der Lockdown. „Wir Künstler brauchen den direkten Austausch wie die Luft zum Atmen“, sagt er. Einmal in Portugal hat er die Chance genutzt und mit Bonnie Tyler gleich noch ein Video am Strand gedreht, bevor es zurück nach Hamburg ins Homeoffice ging.

Mit seinen Klassikversionen hat er zwar das Rad nicht neu erfunden, dafür hat der DJ ein Gespür dafür, was beim Publikum ankommt. „Die Dance-Sachen aus den 80ern und 90ern haben aus meiner Sicht die besten Voraussetzungen, um mit ganz großem Orchester auf die Bühne gebracht zu werden“, ist der Produzent überzeugt. Der Erfolg gibt ihm Recht. In den 25 Jahren seiner Karriere hat der Mann bislang über 40 Millionen Tonträger verkauft.