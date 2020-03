Wirtschaft in Düsseldorf : Handwerk in der Region erleidet Konjunkturabsturz

Düsseldorf Das Konjunkturklima verschlechtert sich in Düsseldorf noch deutlich schlechter als in anderen Städten und Kreisen. Friseure und Kosmetiker haben besonders zu leiden.

Die Corona-Pandemie hat das Handwerk in der Region in eine Krise gestürzt. Die Handwerkskammer Düsseldorf berichtete am Donnerstag von einem Konjunkturabsturz von noch nie dagewesenem Ausmaß. „Das ist eine Vollbremsung ohne Bremsweg“, sagte Kammerpräsident Andreas Ehlert. Das Geschäftsklima brach massiv von 129 auf 102 Punkte ein.

Die jüngste Konjunkturumfrage der Kammer stammt aus der Monatsmitte – in diesem Zeitraum traten zahlreiche Maßnahmen in Kraft, die die Verbreitung des Virus stoppen helfen sollten. „Das Ausmaß übertrifft die Folgen der Finanzmarktkrise von 2008 deutlich. Mittlerweile hat die Krise nahezu jeden Betrieb erfasst“, sagt Andreas Ehlert. Demnach sorgt er sich besonders um die Gesundheitsgewerbe und um die personenbezogenen Dienstleistungen – diese seien existenziell von der Schließung der Geschäfte betroffen. Gerade Friseure und Kosmetiker sind oft als Soloselbstständige tätig und verfügen nur über geringes Eigenkapital, so die Kammer. „Hohe Fixkosten halten die Betriebe ohne Einnahmen also nur sehr kurze Zeit durch“, sagt Ehlert.