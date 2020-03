Corona-Krise in Düsseldorf : OB Geisel ruft zur Unterstützung lokaler Händler auf

OB Thomas Geisel. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf OB Thomas Geisel appelliert in einer neuen Videobotschaft an die Düsseldorfer, die lokalen Unternehmen wie Restaurants oder Einzelhändler in der Corona-Krise zu unterstützen.

"Alle Restaurants sind geschlossen, aber viele sind dazu übergegangen, trotzdem zu kochen und ihr leckeres Essen außer Haus zu verkaufen", sagt Geisel in dem Clip und spricht von einer Existenzkrise für viele Unternehmen. "Deshalb sollten Sie Ihre Läden und Restaurants in der Nachbarschaft unterstützen."

Unterstützen Sie Ihre lokalen Restaurants & Einzelhändler Denken Sie an Ihre lokalen Restaurants und Einzelhändler. Sie alle gehen durch eine schwierige Zeit. Unterstützen Sie sie, indem Sie Gerichte zum Mitnehmen bestellen oder lassen Sie sich Ihr Lieblingsgericht liefern. So kann jeder einen Beitrag leisten, damit unsere tolle gastronomische Vielfalt erhalten bleibt. Erkundigen Sie sich: Vielerorts wird weitergekocht. Einen guten Überblick liefert dabei auch die Plattform "Localgastro": https://localgastro.de/duesseldorf.html Gepostet von Oberbürgermeister Thomas Geisel am Mittwoch, 25. März 2020

Dazu gebe es verschiedene Möglichkeiten wie beispielsweise Plattformen im Internet, auf denen die Geschäfte inklusive Speisekarten aufgeführt seien sagt Geisel. Eine Übersicht finden Sie auch hier.

Auch die IHK Düsseldorf listet mit der Initiative "#Gemeinsam stark" Angebote von Unternehmen, Aktionen und Services auf.

(csr)