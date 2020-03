Prozess vor dem Amtsgericht Düsseldorf : Chef der Brillenbande war „Der Schmutzige“

Düsselorf Mit einer Komplizin räumte ein 33-jähriger Mann Brillen im Wert von 10.000 Euro ab. Die Beute lieferte an einen Mann, der im Szene-Jargon offenbar „Der Schmutzige“ genannt wurde. Wer sich dahinter verbirgt, blieb unklar.

Als Mitglied einer professionellen Bande sollte der 33-Jährige jetzt für 27 Monate in Haft bleiben. Das Landgericht hat das am Donnerstag in der Berufung aber auf 22 Monate reduziert – und den Angeklagten auf Bewährung entlassen.

„Äußerst professionell und sehr schnell“, so hieß es nach Auswertung von Video-Aufnahmen, habe das Duo innerhalb einer Woche die Brillenabteilung des Kaufhauses ausgeplündert. So habe sich das Paar „besonders geschickt weggedreht“, bevor es die erbeuteten Brillen einsteckte. Je nach Höhe der Beute hätten sie hinterher von dem Deutschen oder vom „Schmutzigen“ zwischen 80 und 300 Euro als Anteil erhalten, so der Angeklagte. Er hat auch offenbart, dass es ein „Lager“ der Diebesbande in der Nähe eines Bahnhofs gebe – aber das milderte seine Strafe zunächst nicht. Denn diese Angaben seien zu abstrakt, also zu ungenau, um daraus weitere Ermittlungsansätze zu gewinnen, so das Amtsgericht in erster Instanz. Also müsse der Angeklagte in Haft.