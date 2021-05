Düsseldorf/Emmerich : Serienbetrüger aus Emmerich festgenommen

Düsseldorf/Emmerich Da wird wohl bald der Prozess vor Gericht folgen. Mit Betrug verdiente ein Emmericher sein Geld. Jetzt klickten die Handschellen in Düsseldorf.

Nach überregionaler Zusammenarbeit mit Behörden in Baden-Württemberg bestand die Annahme, dass sich der Gesuchte in der Landeshauptstadt aufhält. So konnte von den Düsseldorfer Ermittlern dem Gesuchten eine Anschrift in Friedrichstadt zugeordnet werden. Am Mittwoch erfolgte dann in einem Düsseldorfer Autohaus die Festnahme.Der Emmericher Betrüger wollte, wie so oft, mit einem unterschlagenen Mietfahrzeug den Versicherungsscheck für die Reparatur seines ebenfalls betrügerisch erlangten Leasing-Fahrzeugs abholen. Dabei klickten die Handschellen und dem Berufs-Betrüger wurde vorerst das Handwerk gelegt.