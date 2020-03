Benrather Marktplatz : Unbekannte fackeln Givebox in Benrath ab

Benrath Die beliebte Benrather Givebox ist von Unbekannten angezündet worden. Die Flammen sind nach Zeugenaussagen durch das Dach geschlagen. Jetzt soll sie entsorgt werden. Eine neue ist wohl nicht geplant.

14 Giveboxen hat es in Düsseldorf mal gegeben. Meist kleine, selbstgebaute Holzverschläge, in die Menschen Sachen legten, die sie nicht mehr brauchten und die andere kostenfrei mitnehmen konnten. Die meisten Boxen sind nach Vandalismusschäden nie wieder aufgebaut worden. Gleiches gilt nun wohl auch für die Benrather Givebox. In dieser hatte es am Mittwochnachmittag gebrannt. „Es könnte sein, dass jemand eine brennende Zigarettenkippe hineingeworfen hat“, sagt der Benrather Initiator Oliver Kunze. Anwesende Bauarbeiter hätten den Brand schnell gelöscht; die Feuerwehr hätten dann noch einmal nachgelöscht. Er, so Kunze, habe vorgehabt, der Box in diesem Jahr einen neuen Vorhang und ein neues Dach zu spendieren. Das habe sich ja jetzt erübrigt, sagt er.