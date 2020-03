Kneipen in Düsseldorf : Kneipe Bilker Häzz lädt zum Bingo im Internet ein

Auch Michael Krziwon hat seine Kneipe Bilker Häzz aufgrund der Corona-Sicherheitsmaßnahmen geschlossen. Dennoch geht es weiter mit dem beliebten Kiez-Lokal an der Bilker Allee 208. Am Samstag, den 28. März, ab 21 Uhr, veranstalten Krziwon und sein Team das erste virtuelle Häzz-Kneipenbingo.

Die Idee: Wer mitmachen möchte, holt sich bis Samstag jeden Abend von 18 bis 21 Uhr direkt am Bilker Häzz die kostenlosen Spielscheine ab. Dazu hat der Wirt einen Walk-by-Schalter eingerichtet, um die zurzeit so wichtigen direkten Kontakte zwischen zwei Personen zu vermeiden. Zu den Spielscheinen gibt es auf Wunsch noch einen Sechserpack Schnäpse für 9,99 Euro. Krziwon hat als Partner auch Philipp Klages ins Boot geholt. Der Gastronom und Inhaber vom Smoke BBG liefert zum Kneipenbingo Spezialitäten wie Spareribs und Cold Slaw an die Spieler zu Hause. Vom Bilker Häzz und der Bar95 gibt es zudem Cocktails. Bestellungen können bis Samstag mit Anschrift der Gäste via Whats App an 0163 8951895 abgegeben werden. Geliefert werden soll rechtzeitig bis zu Beginn des Spiels. Und wer etwas Besonderes möchte für den Bingo-Abend oder für später: „Das Bilker-Häzz-Team hat sich durch 50 Aromen für den perfekten Gin getestet“, teil der Bar-Chef mit. „Dieser Gin wird nun nach unserer Rezeptur abgefüllt.“ Bestellt werden kann der „Gin mit Häzz“ per Whatsapp oder SMS.