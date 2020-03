Zunahme erwartet : Düsseldorf richtet zusätzliche Unterkünfte für Opfer häuslicher Gewalt ein

Düsseldorf Expertinnen gehen davon aus, dass während der Corona-Pandemie Fälle häuslicher Gewalt zunehmen könnten. Die Stadt reagiert und richtet zusätzliche Unterbringungsplätze insbesondere für Frauen in Not ein.

Plätze in Frauenhäusern sind notorisch knapp – auch in Düsseldorf. Anschaulich dokumentiert das eine Karte auf der Website der Landesarbeitsgemeinschaft Autonomer Frauenhäuser. Dort zeigt ein Ampelsystem, wo Frauen, die von Gewalt bedroht sind, mit oder ohne Kindern schnell eine Unterkunft finden können. In Düsseldorf steht die Ampel derzeit auf Rot. Sowohl im Frauenhaus als auch im Internationalen Frauenhaus der Awo sind keine Plätze mehr frei. Die nächstgelegene Anlaufstelle mit Kapazitäten ist das Duisburger Frauenhaus – allerdings gibt es dort nur Plätze für Frauen ohne Kinder.