Erster Fall in NRW : Zustand von Coronavirus-Patient aus Gangelt hat sich „stabil verbessert“

Düsseldorf Die Universitätsklinik Düsseldorf behandelte am Donnertagnachmitag 17 Patienten, die nachweislich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert sind. Gute Neuigkeiten gibt es zu dem ersten NRW-Patienten aus Gangelt.

„Gerade nach einem derart schweren Verlauf sind wir als Team sehr froh, dass die Behandlung am Ende zu einer stabilen Verbesserung geführt hat“, erklärt Prof. Detlef Kindgen-Milles, Ärztlicher Leiter der Intensivstation am UKD.

In Nordrhein-Westfalen wurde der erste bestätigte Fall am 25. Februar bekannt. Nachgewiesen wurde es zuerst bei einem 47-Jährigen Mann aus Gangelt im Kreis Heinsberg und seiner 46-jährigen Frau. Beide hatten zuvor eine Karnevalssitzung in ihrem Heimatort besucht. Die Ehefrau ist außerdem Erzieherin in einem örtlichen Kindergarten.