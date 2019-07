Theater : Varieté-Shows in der Komödie

Varieté-Shows in der Komödie

Beim Sommer-Varieté in der Komödie zeigt Dustin Waree mit seinem Einrad viele Artistiknummern. Foto: Waree

Düsseldorf Das Theater Komödie Steinstraße nutzt die Sommerpause, um Artisten und Künstler wie Dustin Waree am Einrad zu zeigen.

Die Bühne in der Komödie Steinstraße ist bei Theater-Freunden beliebt für ein Programm, das meist aus leichter Unterhaltung, flotten Liebesgeschichten und Klassikern mit bekannten Schauspielern besteht. Klassisches Boulevard-Theater eben, das Spaß macht.

Nun aber ist Sommerpause im Theater – jedenfalls fast. Denn an sechs Abenden öffnet sich auch im Hochsommer der Vorhang. Auf dem Programm steht ein Varieté-Programm, das die Bühne zu einem magischen Ort machen soll. Es gibt Zauberei, Travestie, Gesang und Comedy sowie Akrobatik und Artistik – und alle Nummern sollen für spannende und unterhaltsame Abende zu einem einzigartigen Programm verschmelzen. Die Programme finden statt zwischen dem 2. und 4. August (Freitag bis Sonntag) und 9. bis 11. August (Freitag bis Sonntag). Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr, nur sonntags um 18 Uhr. Folgende Künstler treten auf:

Charlie Martin Er ist Zauberkünstler, Comedian und Schauspieler – ein Entertainer durch und durch also. Er beherrscht Magie-Tricks, bei denen die Zuschauer noch so genau hinsehen können und sich doch fragen: „Wie hat er das gemacht?“ Charlie Martin tritt als Gastgeber und Moderator auf und führt mit Witz und Charme durch die Show.

Gastronomie in Düsseldorf

Gastronomie in Düsseldorf : Japanisch erfrischend anders

Komödie an der Steinstraße kann auf Rettung hoffen

Insolventes Boulevardtheater : Komödie an der Steinstraße kann auf Rettung hoffen

Zum Lachen an die Steinstraße

Die Komödie : Zum Lachen an die Steinstraße

Doc Shredder Der Künstler erweckt schnödes Papier zum Leben. Er faltet die Seiten zusammen und knüllt sie, er schnippelt und reißt, er faltet auseinander und – ja: Was die Zuschauer dann sehen, wird sie verblüffen. Denn Doc Shredder ist der Papiermagier, der dem stummen Material viele neue Seiten entlockt.

Dustin Waree Der Artist verbindet Livegesang und eine waghalsige Einrad-Show. Seine prägnant-rockige Stimme hat trotz körperlichen Höchstleistungen noch genug Power für die Songs. Der gut trainierte Dustin beeindruckt zudem durch eine ordentliche Portion Sexappeal und Coolness. Nebenbei reiht der Entertainer einen Stunt an den nächsten – auch mit verbundenen Augen. Für die Besucher gilt: nur zuschauen, viel applaudieren, aber nicht nachmachen!

Danielle Thompson Mit der schillernden Kunst der Travestie leistet Danielle Thompson ihre Auftritte witzig, eloquent, frech und dennoch voller Charme. Danielle Thompson kann aber auch schrill und schlüpfrig sein. Für die Show in der Komödie hat sie zudem ein Feuerwerk aus Gesang und Comedy zusammen gestellt – und zwar mit passenden Kostümen und allem, was sonst zur Travestie gehört.



Karten und Anfahrt Tickets kosten je nach Sitzplatz und Termin 25 bis 39 Euro und sind unter www.komoedie-steinstrasse.de erhältlich. Die telefonische Kartenreservierung ist montags bis samstags, 10 bis 19 Uhr, und sonntags von 16 bis 18 Uhr unter 0211 1337070211 zu erreichen. Das Theater befindet sich in der Düsseldorfer City an der Steinstraße 23. Anfahrt mit den U-Bahnen U70, U74, U75, U76, U77, U78, U79 bis Haltestelle Steinstraße / Königsallee, Ausgang Platz der deutschen Einheit. Im Umfeld der Komödie befinden sich Parkhäuser wie jenes in den Schadow Arkaden.