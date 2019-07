Theater an der Luegallee Düsseldorf : Gute Unterhaltung vor intimer Bühne

Düsseldorf Das Theater an der Lueg­allee wurde vor gut 40 Jahren gegründet. Noch immer sind die rund 75 Plätze bei Freunden leichter Komödien beliebt.

Das Theater an der Lueg­allee ist hinsichtlich des bevorzugten Genres ein klassisches Boulevard-Theater, zudem unterstreicht die Lage der intimen Bühne den Status: Schließlich liegt das Theater nur wenige Schritte von Oberkassels Platanen-Boulevard Luegallee entfernt, auch wenn sich der eigentliche Eingang auf der Burggrafenstraße befindet. Über eine leicht abschüssige Passage gelangt der Besucher in einen Zuschauerraum, der zwar kleiner sein dürfte als manches Wohnzimmer entlang Kaiser-Wilhelm- oder Kaiser-Friedrich-Ring, aber als Kulturort in Oberkassel eine Größe ist. Und weil das so ist, gibt es für die Miete eine finanzielle Unterstützung durch das Kulturamt. Seit 2005 liegen Intendanz, Regie, Schauspielerei und Texterstellung in den Händen des Direktoren-Duos Ingrid Wanske und Joachim Meurer.