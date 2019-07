Tipps der Woche : Medizin, Musik und Bier

Düsseldorf (RP) In den kommenden Tagen gibt es wieder viele verschiedene Freizeitangebote für die Düsseldorfer.

Palais Spee Das Stadtmuseum Düsseldorf, Berger Allee 2, lädt am Sonntag, 21. Juli, zu einem kostenlosen Rundgang durch den Garten des Palais Spee. Treffpunkt ist um 15 Uhr im Foyer des Stadtmuseums. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die kleine Gartenanlage hinter dem Stadtmuseum wird in Reiseführern oft als Geheimtipp und versteckte grüne Oase beschrieben.

Medizinerchor Der Medizinerchor nimmt die Besucher mit auf eine musikalische Reise von Anton Bruckner über Simon and Garfunkel bis Ed Sheeran. Dieses Mal beschäftigen sie sich mit dem, was sie am besten können: Musik und die menschliche Anatomie. Am kommenden Samstag, 20. Juli, zeigt der Medizinerchor der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf um 20 Uhr (Einlass 19.30 Uhr) im Hörsaal 3A auf dem Gelände der Uni Düsseldorf unter dem Motto „Klangkörper“ bei seinem Semesterkonzert die Spannweite der musikalischen Beschreibung des menschlichen Körpers. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei.