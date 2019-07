Freizeittipps : Wochenende!

Düsseldorf Die erste Ferienwoche ist vorbei, in der Stadt wird es ruhig. Trotzdem gibt es einige schöne Freizeitaktionen, die wir hier vorstellen.

Bierbörse Samstag und Sonntag findet die 28. Benrather Bierbörse in der Benrather Fußgängerzone statt. Besucher können ihre Aufmerksamkeit wieder Deutschlands liebstem Getränk widmen. Rund 55 Ausschank- und Speisegeschäfte präsentieren einheimische und außergewöhnliche Köstlichkeiten. So kann jeder Besucher aus einer großen Palette von 700 verschiedenen Biersorten sein Lieblingsbier vor Ort genießen oder auch als Flaschenbier mit nach Hause nehmen. Die Bierbörse hat Samstag von 11 bis 23 Uhr und am Sonntag bis 20 Uhr geöffnet.

Bierbörse in Benrath : Bierbörse in Benrath vom 19. bis 21. Juli

Sommerfeste Das Bonsaimuseum lädt für Samstag und Sonntag zum Feiern ein. Die Mini-Bäume präsentieren sich in ihrem besten Sommerkleid und auch die Suiseki sind frisch geputzt. Auf dem Veranstaltungsprogramm stehen unter anderen eine Führung durch das Museum. Das Fest beginnt heute und morgen jeweils um 10 Uhr an der Hammer Dorfstraße 167.

Offene Gartenpforte Samstag und Sonntag erlauben drei Düsseldorfer Privatgärtner Blicke hinter die Kulissen. An der Krahestraße 20 in Flingern Süd ist morgen von 15 bis 18 Uhr ein 1.500 Quadratmetern großer Mietergarten zu sehen. Mit von der Partie ist auch der Stadtgarten von Michael Borowiak, Himmelgeister Straße 18, in Bilk. Heute von 14 bis 20 Uhr sowie Sonntag von 12 bis 20 Uhr können Besucher eine Ausstellung verkäuflicher Plastiken sehen. Einen großen Permakulturgarten mit einheimischer Pflanzenvielfalt, Hochbeeten, Kräuterspirale und Trockenmauer gibt es Samstag von 10 bis 16 Uhr sowie Sonntag von 11 bis 16 Uhr an der Bonifatiusstraße 59 in Lörick zu erkunden.