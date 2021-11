Schauspiel aus Düsseldorf : „Theater der Klänge“ tritt wieder auf

Düsseldorf Das Düsseldorfer Ensemble startet nach der Corona-Zwangspause mit einer neuen Inszenierung. „Hoppla, wir spielen noch“ heißt sie und hat Premiere im Dezember.

Nach fast drei Jahren feiert das Düsseldorfer „Theater der Klänge“ wieder eine Premiere. An acht Terminen zwischen dem 2. und 11. Dezember spielt das Ensemble seine neue Produktion „Hoppla, wir spielen noch – Eine Relevanz-Revue“ auf der Bühne im Künstlerverein Malkasten.

Es soll eine Kabarett-Revue im Stil der 1920er-Jahre werden – jedoch mit Darstellungsformen, Musik und Gesang aus der heutigen Zeit. Die Gruppe bearbeitet aktuelle Themen und Fragen und nimmt auch Bezug auf die Situation der darstellenden Künste, die durch die Corona-Auflagen in eine Zwangspause versetzt wurden.

Jetzt sind kulturelle Veranstaltungen wieder möglich und das Ensemble möchte die Relevanz von Kunst und Kultur beweisen. Das Tanz-, Musik- und Schauspielensemble möchte die Bühne an acht Abenden zu einem Ort der Poesie, des Spiels, des Tanzes, der Lieder, der Zauberei und der Fragen ans Publikum verwandeln.

Das „Theater der Klänge“ besteht aus acht Darstellerinnen und Darstellern, dem Regisseur, einer Choreografin und einem Musiker. Gegründet wurde das Ensemble 1987, seitdem hat es 28 Produktionen präsentiert und trat schon in Rotterdam, Paris, Avignon, Saloniki, Tel Aviv, Moskau und Delhi auf. Seinen Sitz hat das Theater aber weiterhin in Düsseldorf-Pempelfort an der Winkelsfelder Straße.