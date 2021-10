Kunst in Düsseldorf : US-Kunst in Derendorfer Galerie

Roozbeh Golestani eröffnet heute eine Ausstellung. Foto: Anne Orthen (orth)

Düsseldorf Galerien und Kunsträume in den Stadtteilen Düsseldorfs zeigen zurzeit sehenswerte Skulpturen, Gemälde und Videoarbeiten. Hier einige Tipps.

Derendorf Unter dem Titel „Can´t Beat California“ hat der Düsseldorfer Galerist Roozbeh Golestani die Werke von 24 kalifornischen Kunstschaffenden zusammengestellt. John Martin zum Beispiel bildet Gegenstände ab, die seine Erinnerungen an seine Familienfarm in Mississippi prägen. Dan Millers Kunstwerke hingegen bestehen aus Überlagerungen von Wörtern und Bildern. Die Ausstellung ist in der Galerie an der Ulmenstraße 38 zu sehen. Ein Teil der Verkaufseinnahmen geht an ein US-Hilfsprojekt für Kinder.

Carlstadt Die japanisch-schweizerische Künstlerin Leiko Ikemura ist mit ihrem Werk „Aquí Estamos – Here We Are“ zurzeit zu Gast in der Galerie Beck & Eggeling an der Bilker Straße 4-6. Sechs große Skulpturen sind vor der Architekturkulisse ausgestellt. Vier der Figuren befinden sich in liegender Position, als ob sie in den Horizont des Pools eintauchen würden. Die mädchenhaften Figuren haben organische, an Blütenkelche erinnernde Körper

Hafen/Unterbilk Die Gruppenausstellung „Pictured as a Poem“ in der Arthena Foundation verbindet lyrische Sprache und zeitgenössische Bildende Kunst. Die teilnehmenden Werke stellen Poesie in Bildern, Videos, Installationen sowie Sound- und Textarbeiten dar. Der Kunstraum Arthena Foundation befindet sich an der Kaistraße 10, die Ausstellung ist dienstags bis sonntags, jeweils von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

Eller Die Düsseldorfer Malerin Ilsabe Schülke ist 80 Jahre alt geworden. Der Kulturbahnhof Eller an der Vennhauser Allee ehrt die Malerin mit einer Ausstellung. Gezeigt werden Arbeiten aus den vergangenen Jahren, maßgeblich Auseinandersetzungen mit der Natur ohne menschliche Eingriffe. Die Schau kann dienstags bis sonntags, 15 bis 19 Uhr, bei einem Eintritt von drei Euro besucht werden.

Flingern Die Bilder von Ryo Kato mahnen, die Natur zu schützen. „Das Limit der Ignoranz“ lautet der deutsche Titel der Ausstellung, mit deren Werken Kato in Japan ein Star der Kunstszene geworden ist. „Die alltägliche Umweltzerstörung und der schlechte Umgang der Menschen mit der Natur geben mir das Gefühl, kämpfen zu müssen“, sagt er. Die Ausstellung ist bis 2. November in der Galerie Bengelsträter an der Hermannstraße 23 zu sehen.