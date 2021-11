Neues Programm der Publikums-Organisation : Die Volksbühne startet durch

Düsseldorf Die Publikums-Organisation, einer der größten in Nordrhein-Westfalen, plant für den 14. November eine spektakuläre Auffführung im Rahmen von „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“.

Was die Düsseldorfer jedoch am 14. November erwartet, ist ein Novum in der fast 100-jährigen Geschichte der Volksbühne. Bei der Sonntags-Matinee „Erlaubst du wohl, dir ein Geschichtchen zu erzählen“ werden im Schauspielhaus jüdische Lebenswege auf deutschen Bühnen beleuchtet. Das literarisch-musikalische Programm fügt sich in die Feierlichkeiten rund um „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ ein.