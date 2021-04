Kommen und Gehen : Neue Pächter in der Yachtclub-Gastronomie

Düsseldorf Ali Karamani und Ahmed Badr haben die Yachtclub-Gastronomie übernommen. Zurzeit verkaufen sie frisch gekochte Speisen aus einem Büdchen.

Wer als Gastronom durch die Corona-Pandemie kommen will, muss flexibel, fleißig und einfallsreich sein. So wie Ali Karamani und Ahmed Badr, deren Arbeitgeber vor einem Jahr im ersten Lockdown ihren Standort aufgaben. Aber abwarten war für die zwei Kollegen keine Option. Von einem Bekannten erfuhren sie, dass die Gastronomie im Yachtclub neue Pächter brauchte. „Ein toller Standort, den wir gern bewirtschaften wollten“, sagt Ahmed Badr, der nun für Organisation und Service zuständig ist, während Ali Karamani in der Küche das Sagen hat. Im November vergangenen Jahres sollte es richtig losgehen, bekanntlich aber machte der zweite Lockdown diesem Plan erst einmal ein Ende.

Die Zeit bis zum Frühjahr nun haben die beiden fleißigen Männer aber genutzt, so dass sie nun immerhin einen Außer-Haus-Verkauf anbieten. „Die ursprungliche Speisekarte enthielt aufwendige französisch-mediterrane Spezialitäten, nun haben wir umgeplant“, sagt Ahmed Badr. Zum Mitnehmen gibt es jetzt Vorspeisen wie Salate, Vitello Tomato und Poke Bowl (ab 9,50 Euro), Pastagerichte (ab 12,50 Euro) und Burger (ab 12,90 Euro). Pizza in verschiedenen Varianten gibt es ab 7,50 Euro.

Bestellt wird am Holzbüdchen, gekocht wird alles frisch in der Küche des Restaurants, das die neuen Pächter den Winter über aufwendig renoviert haben. Der Boden ist neu, die Kücheneinrichtung ebenso wie die sanitären Anlagen und sogar ein Pizzaofen wurde angeschafft. In der Hoffnung, im Frühjahr ginge das Terrassengeschäft endlich los, haben Yachtclub und die zwei Restaurant-Pächter auch den Außenbereich aufpoliert. Bis dort aber Gäste am Rheinufer speisen dürfen, kann es pandemiebedingt wohl noch etwas dauern.