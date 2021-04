„Feuchtfröhlich“ digital : Online-Seminar übers Bierbrauen mit Lars Hohlfeld

Düsseldorf Wegen des Corona-Lockdowns gibt es nun den beliebten Workshop mit Witz als Online Event. Mehrere Termine sind geplant.

Seit 2015 veranstaltet die Agentur „moma artists“ in der Hausbrauerei Zum Schlüssel das Projekt „Feuchtfröhlich – Das Comedy-Brauseminar“. Die klassische Brauereiführung wurde als ein humorvolles Event kreiert. Aber Corona machte den Führungen ein Ende, so dass die Veranstalter die Tour zu Beginn dieses Jahres als Online-Event strukturiert haben.

Die Umsetzung der Online-Edition sei eine enorme Herausforderung gewesen, sagt Monique Placzek von der Agentur. Eine eher schwache Internetanbindung in den Braukellern, enge schmale Treppen, kleine Räume und geräuschvolle Anlagen waren die Probleme. Zwei Monate dauerte daher die Vorbereitungszeit. „In Teamarbeit ist es uns aber gelungen.“ Nun gibt es einen Mix aus Videofilmen, in denen Comedian Lars Hohlfeld einige Einblicke in das Bierbrauen gibt. Zudem präsentiert er Live-Interaktionen, Fragerunden und Spiele. Der Zuschauer bucht sein Ticket mit weiteren Zutaten wie Malz und Hopfen.