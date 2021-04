Corona-Lockdown : Weiterer Gastronom fordert Perspektive für die Branche

Xanten Die Tikibar in Xanten schließt sich dem Aufruf des Café Glüxpilz an: Mit Protestbildern machen die Gastronomen auf die wirtschaftlichen Folgen für die Branche durch den Lockdown aufmerksam.

Ein weiterer Gastronom aus Xanten fordert von der Politik eine Perspektive, wann Gaststätten, Restaurants und Cafés nach dem Lockdown wieder öffnen dürfen. „Wir Gastronomen werden immer wieder vertröstet“, kritisiert Maik Göttel von der Tikibar. In den Beratungen von Bund und Ländern zur Corona-Pandemie werde die Branche kaum noch erwähnt. „Die Gastronomie wird vergessen.“

Er verstehe nicht, dass Hundert Menschen gleichzeitig in einen Discounter gehen dürften, aber nicht einmal eine Handvoll dürften sich an der frischen Luft in einer Außengastronomie aufhalten, sagt Göttel. Er kenne keine Gaststätte, die sich zu einem Corona-Hotspot entwickelt habe. Die Betriebe hätten vernünftige Hygiene-Konzepte erstellt und alle anderen Vorgaben erfüllt, trotzdem müssten sie seit Monaten im Lockdown bleiben.