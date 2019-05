Veranstaltungstipps : Kultur für Kurzentschlossene

Alexandra Waierstall zeigt im Tanzhaus ihre neue Choreografie „Bodies and Structure“. Foto: Christian Herrmann

Pop-Folk-Songs im Schlosscafé, Tanz und Kunst im Tanzhaus, Symphoniker in der Tonhalle: dies sind Tipps für Veranstaltungen dieser Woche.

Von Dagmar Haas-Pilwat

Theatermuseum Das „Rote Sofa“, die Theatertalk-Reihe des Theatermuseums Düsseldorf, ermöglicht am Mittwoch, 19 Uhr, eine Begegnung mit dem Schauspieler und Regisseur Christof Seeger-Zurmühlen, der die Bürgerbühne am Düsseldorfer Schauspielhaus wie auch das sommerliche Asphalt-Festival leitet. Gastgeber Frank Labussek führt das Gespräch. Die Karten kosten fünf Euro und können unter der Rufnummer 0211 8996130 vorbestellt werden.

Schlosscafé Am Donnerstag, 20 Uhr, macht Emanuel Reiter den Auftakt für die Konzertreihe „Schlossklang“. Mit Pop-Folk-Songs sorgt er für stimmungsvolle Atmosphäre im Benrather Schlosscafé. Im Mittelpunkt seiner Lieder stehen Texte, die zum Zurücklehnen einladen und zum Nachdenken bewegen sollen. Reiter erzählt von Liebe, Freundschaft und Dankbarkeit. Der Eintritt ist frei; Plätze können unter Telefon 0211 26179248 reserviert werden.

Info Die Adressen der Veranstaltungsorte Theatermuseum Jägerhofstraße 1, Info unter www.duesseldorf.de/theatermuseum Schlosscafé Benrather Schlossallee 100-106 Tanzhaus NRW Erkrather Straße 30, Info unter www.tanzhaus-nrw.de Konzerthaus Tonhalle Ehrenhof 1, Info unter www.tonhalle.de Oper am Rhein Heinrich-Heine-Allee 16a, Telefon 0211 8925211, Info unter www.operamrhein.de Central Schauspielhaus Worringer Straße 140, Telefon 0211 369911, Info unter www.dhaus.de

Tanzhaus NRW Die neue Arbeit der Düsseldorfer Choreografin Alexandra Waierstall trägt den Titel „Bodies and Structure“. Am Donnerstag, Freitag und Samstag, jeweils um 20 Uhr, feiert sie ihre Uraufführung. Im Tanz begegnen Körper einander und treffen auf die monumental-funktionale Skulptur „Arena“ der US-amerikanischen Künstlerin Rita McBride. Erstmals zieht so die „Arena“ aus einem Museumsraum in einen Bühnenraum. Ebenso wandern die Choreografie von Alexandra Waierstall für zehn Tänzer und ihre Bewegungsbahnen vom flachen Raum in die Vertikalität und nutzen die Steigung der „Arena“.

Tonhalle Nach seinem fulminanten „Einspringer“ für Principal Guest Conductor Alexandre Bloch im März 2018 gibt es am Freitag, 20 Uhr, und am Sonntag, 11 Uhr, ein Wiedersehen mit Dirigent Joseph Bastian. Der ehemalige Bassposaunist des Symphonieorchesters des Baeyrischen Rundfunks hat mit seinem Wechsel ans Dirigentenpult vor drei Jahren den Grundstein zu einer vielbeachteten Karriere gelegt. Mit den Düsseldorfer Symphonikern wird Bastian vier musikalische Widmungen aufführen. Während Ravel und Strawinsky ihrer Vorbilder und Lehrer Couperin und Rimsky-Korsakow in Trauermusiken gedenken, verneigt sich Tschaikowsky verspielt und virtuos vor seinem Leitstern Mozart. Ganz anders Elgar: Keine Idole, sondern 14 Menschen aus seinem Umfeld sind die Adressaten seiner Enigma-Variationen.

Oper Zum Abschluss ihres Meisterkurses mit dem englischen Star-Bariton Sir Thomas Allen geben die jungen Stimmen des Opernstudios am Samstag ein Konzert im Foyer des Düsseldorfer Opernhauses. Mit Unterricht, Proben und Auftritten in großen und kleineren Partien erfahren die Mitglieder des Opernstudios eine intensive Förderung und Vorbereitung auf die eigene Karriere. Wesentliches Element ihres zweijährigen Engagements sind darüber hinaus ihre Meisterkurse mit anschließenden Konzerten. Die Deutsche Oper am Rhein lädt dazu Weltstars der Oper und Studienleiter bedeutender Opernhäuser ein. Beginn der Vorführung ist am Samstag um 15 Uhr.