Veranstaltungstipps : Herausragende Tanzproduktionen

Szene aus Raimund Hoghes „Lettere Amorose, 1999-2019“: Das Stück wird im Tanzhaus gezeigt. Foto: Luca Giacomo-Schulte

Düsseldorf Das Festival „tanz nrw“ präsentiert vom 8. bis 19. Mai 24 besondere Produktionen in neun Städten. Auch in Düsseldorf gibt es fünf Stücke zu sehen.

Alle zwei Jahre ermöglicht das Festival „tanz nrw“ einen konzentrierten Blick auf die zeitgenössische Tanzszene in Nordrhein-Westfalen. Ausgewählt wurden 24 Tanzstücke mit gesellschaftlich relevanten Themen, die in neun Städten im Land, darunter Bonn, Köln und Essen gezeigt werden. In Düsseldorf beteiligt sich das Tanzhaus NRW vom 8. bis 19. Mai am Festival. Dort werden fünf Tanzproduktionen gezeigt und ein Rahmenprogramm angeboten.

Bodies and Structure In der Arbeit der Düsseldorfer Choreografin Alexandra Waierstall begegnen Körper einander sowie der monumentalen Skulptur „Arena“ der US-amerikanischen Künstlerin Rita Mc­Bride. Die enorme Steigung der Arena nutzen die zehn Tänzer, um ihre Bewegungsbahnen vom flachen Raum in die Vertikale zu verlegen. Die einstündige Uraufführung ist vom 9. bis 11. Mai jeweils um 20 Uhr zu sehen.

Info Adresse, Anfahrt und das Programm Adresse Tanzhaus NRW, Erkrather Straße 30, Telefon 0211 172700 Programm Mehr Infos über die Projekte im Tanzhaus NRW findet man im Internet unter www.tanzhaus-nrw.de. Das Programm des landesweiten Festivals „tanz nrw“ stehen online unter www.tanz-nrw-aktuell.de. Eintritt Die Karten für die großen Produktionen im Tanzhaus NRW kosten 17 Euro, für die Veranstaltung „Sprungbrett“ ist der Eintritt frei. Anreise Parkmöglichkeiten sind sehr begrenzt. Am Hauptbahnhof und der Haltestelle Worringer Platz halten viele Stadtbahnen.

Sprungbrett Um junge Künstler stärker zu unterstützen, bietet tanz nrw das Nachwuchsformat „Sprungbrett < > Tanzrecherche NRW“ an. Zwei Kollektive erhielten die Möglichkeit bei Pact Zollverein in Essen und im Düsseldorfer Tanzhaus NRW unter Einbeziehung der dortigen Dramaturgen und ohne Produktionsdruck zu forschen und ihre Ideen zu entwickeln. Einen Zwischenstand ihrer choreografischen Recherche wird am Samstag, 11. Mai, um 18 Uhr gezeigt.

Atara Die Kölner Choreografin Reut Shemesh nimmt mit „Atara“ Weltbilder von Frauen in den Blick, die nach den Maßgaben des jüdisch-orthodoxen Glaubens leben oder sich an säkularen Werten orientieren. Gemeinsam fragen sie danach, was Weiblichkeit, weibliche Sexualität und ihr Platz in Familie und Gesellschaft sein können. Dabei werden gleichermaßen Klischees, Vorurteile und die eigene Lebensweise hinterfragt. Das einstündige Stück wird am 14. und 15. Mai, jeweils um 20 Uhr gezeigt. Am Mittwoch kann um 19 Uhr eine Einführung in das Werk besucht werden, zudem wird das Stück selbst mit deutscher Gebärdensprache begleitet.

Robozee vs. Sacre – Tanz ohne Ende Hier nimmt es der urbane Tänzer Christian „Robozee“ Zacharas mit Igor Stravinskys „Le Sacre du Printemps“ auf. Zur Uraufführung des Balletts 1913 sorgten der Komponist Igor Strawinsky und der Choreograf Vaslav Nijinsky nicht nur für einen handfesten Bühnenskandal, sie markierten ebenso die Geburtsstunde der Tanzmoderne. Über 200 Choreografen haben sich seit dieser Zeit mit dem Werk bereits auseinandergesetzt. Christian Zacharas erzählt den „Sacre“ nun erstmals als zeitgenössisch-urbanes Solo. Zu sehen ist seine Interpretation am Freitag, 17. Mai, um 20 Uhr.