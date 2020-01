Freizeittipps : Kultur für Kurzentschlossene

Choreograf Raimund Hoghe zeigt im Tanzhaus das Stück „Postcards from Vietnam“. Foto: Rosa Frank

Düsseldorf Russische Klänge in der Tonhalle, Poesie im Tanzhaus, Ausschnitte von neuen Stücken im Schauspielhaus – die Tipps für Veranstaltungen.

Zentralbibliothek Bei der 50. Ausgabe des Düsseldorfer Literaturkonzerts präsentiert der künstlerische Leiter Dieter Welk zusammen mit Mascha und Georg Cormann am Donnerstag, 20 Uhr, Kostproben aus den vergangenen Literaturkonzerten. Mit Wilhelm Busch hat vor zwölf Jahren alles angefangen, dann kamen sie alle dazu, die Großen und die seltener Gehörten: Shakespeare und Bach, Goethe und Schumann, Roth und Boogie Woogie, Thomas Wolfe, Rose Ausländer, Ernst Jandl und viele mehr.

Tonhalle Das Universitätsorchester Düsseldorf spielt am Samstag, 20 Uhr, in der Tonhalle. Unter der Leitung von Silke Löhr präsentiert das Ensemble in seinem Winterkonzert ein russisches Programm mit den „Symphonischen Tänzen“ von Sergej Rachmaninow und dem „1. Violinkonzert in a-Moll“ von Dmitri Schostakowitsch. Den Part der Solo-Violine übernimmt Clara-Saeko Burkhardt, Konzertmeisterin des Universitätsorchesters und Studentin der Humanmedizin an der Universität Düsseldorf.

Info Die Adressen der Veranstaltungsstätten Zentralbibliothek Bertha-von-Suttner-Platz 1, Telefon 0211 8994027, Tonhalle Ehrenhof 1, www.tonhalle.de Tanzhaus NRW Erkrather Straße 30, www.tanzhaus-nrw.de. Telefon 0211 172700 Jazz-Schmiede Himmelgeister Straße 107g, www.jazz-schmiede.de Düsseldorfer Schauspielhaus Gustaf-Gründgens-Platz 1, www.dhaus.de, Telefon 0211 369911 Savoy-Theater Graf-Adolf-Straße 47, www.savoytheater.de Karten gibt es bei Westticket unter Telefon 0211 274000.

Tanzhaus NRW Raimund Hoghe, früher Dramaturg bei Pina Bausch und heute ein renommierter Künstler seines Genres, entdeckte bei einem Straßenverkäufer in Paris Postkarten aus Vietnam mit Menschen und Landschaften. Sie wirken sehr fragil und wurden in einem Land hergestellt, das Raimund Hoghe – wie viele andere auch – seit den 1960er Jahren mit dem Vietnamkrieg assoziiert. In Raimund Hoghes neuem Stück „Postcards from Vietnam“ setzen diese Postkarten Zeichen. Sie werden zu Projektionsflächen für Vergänglichkeit, Aufbruch und die Sehnsucht nach einem anderen Leben. Der Künstler setzt seine Zusammenarbeit mit zwei außergewöhnlichen Tänzerpersönlichkeiten fort, Ji Hye Chung und Takashi Ueno. Die Uraufführung ist am Freitag um 20 Uhr, eine weitere Aufführung am Samstag um 20 Uhr.

Jazz-Schmiede Das Quartett um den Saxophonisten Pascal Bartoszak widmet sich mit seiner Musik der swingenden Jazztradition und bringt diese mit den Einflüssen heutiger Jazzströmungen auf die Bühne. Knapp vier Jahre nach der Veröffentlichung seines ersten Albums „Back To Trad“ präsentiert das Quartett nun am Freitag, 21.30 Uhr, in der Jazz-Schmiede sein neues Album unter dem Titel „Common Ground“.

Tonhalle Die Düsseldorfer Symphoniker spielen am Freitag, 20 Uhr, sowie am Sonntag, 11 Uhr, zusammen mit Pablo Ferrández (Violoncello) Werke von Smetana und Dvorák. Bedrich Smetana ist der Begründer einer tschechischen Nationalmusik. Dabei begann er erst als 37-Jähriger, ernsthaft tschechisch zu sprechen, schrieb aber drei Jahre später schon die Nationalopern „Die Brandenburger in Böhmen“ und „Die verkaufte Braut“. Der 17 Jahre jüngere Antonín Dvorák setzte sich ins von Smetana gemachte Nest, schrieb, sprach und träumte tschechisch und wurde auch ohne nationalstolze Werke der bedeutendste Komponist seiner Heimat.

Schauspielhaus Einmal im Monat stimmt das Schauspielhaus sonntags um 11 Uhr im Foyer des Schauspielhauses in seinen Matineen auf die kommenden Premieren ein. In kleinen Szenen, Gesprächen und Performances geben das Ensemble, Regisseure und Autoren Einblicke in ihre Arbeit. Am kommenden Sonntag stehen die Inszenierungen von „Lulu“, „letztes Licht. Territorium“, „The Treasure / Der Schatz“ und „Ein Sommer in Sommerby“ im Mittelpunkt.