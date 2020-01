Kultur in den Stadtteilen : Lieder über Liebe, Geld und Glück

Düsseldorf Im Bulli durch Europa, unvergessliche Kinoschlager und Gypsy Jazz – auch in dieser Woche ist in den Stadtteilen viel los. Eine Auswahl:

Rath Zu Gast in der Bücherei Rath ist an diesem Mittwoch, 18 Uhr, der Autor, Fotograf und auch aus Fachzeitschriften bekannte Journalist Oliver Lück mit einem Reisevortrag seines neuesten Werkes: „Zeit als Ziel – seit 20 Jahren im Bulli durch Europa“. In dem Buch beschreibt der Autor überraschend unvermutete „Flecken“ unseres schönen Kontinents und er versteht es, berührende Geschichten zu erzählen von Menschen, die nach ganz eigenen Überzeugungen inmitten unserer Gesellschaft ein ganz besonderes Leben führen.



Bilk Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Aktive Alte in Bilk“ ist am Mittwoch, 18 Uhr, der Pianist und Sänger Michael Stamm mit seinem Programm „Kinoschlager von 1930 -1960“ zu Gast im Bürgerhaus. Die Zuhörer erleben noch einmal die großen, unvergesslichen Hits aus drei Jahrzehnten Kino-Geschichte. Lieder von Peter Alexander, Zarah Leander, Marlene Dietrich, Heinz Rühmann und vielen anderen werden auf der Bühne von Michael Stamm zu neuem Leben erweckt.



Benrath Viele kennen die Tierskulpturen des rheinischen Künstlers Josef Pallenberg bereits aus dem Benrather Naturkundemuseum. Jetzt haben Stefan Schweizer und Martin Bartelmus eine kunsthistorische Lücke geschlossen und Pallenbergs Nachlass in einem umfassenden Bestandskatalog zusammengefasst. Pallenberg widmete sich ausschließlich dem Modellieren von Tierskulpturen. Zoologischer Blick und künstlerische Hand schufen eine Formensprache, die im 20. Jahrhundert konkurrenzlos war. Am Mittwoch, 19 Uhr, wird im Schloss Benrath das Buch vorgestellt, bevor es Gelegenheit zum Rundgang durch die Ausstellung gibt.



Flingern Die Welt ist verrückt, das Leben kompliziert und der Kaffee schmeckt auch irgendwie komisch. Wer jetzt noch hofft, dass ein niedliches Einhorn kommen wird, um uns alle zu retten, liegt leider knapp daneben, sollte aber trotzdem bleiben. Denn stattdessen übernimmt Katinka Buddenkotte diesen Job, indem sie erst einmal die gröbsten Brocken aus dem Weg liest, bevor sie den Feenstaub aus den Hirnen kärchert. In ihrem Programm „Liebling der Schwerkraft“ erklärt die Bestseller-Autorin, wie man den Alltag als Fallsüchtige meistert, Suchmaschinen nachhaltig zerstört und jeden Kurztrip zu einer Expedition in die Vorhölle ausbaut. Der Auftritt ist am Donnerstag, 20 Uhr, im Zakk.



Reisholz Zupackend gespielte Volksmusik von gestern, heute und übermorgen umschreibt die Musik des Sextetts „The Happy Gangstas“ nur grob. Am Donnerstag, 20 Uhr, tritt die Band im Bürgerhaus Reisholz auf. Die selbstgemachten Songs sind geistreich und aktuell. Es geht um die Liebe, das Geld und das Glück, um alles, was die Menschheit bewegt. Die Musiker gehen mit viel Schwung, Gypsy Jazz, Pop, Punk und Spielfreude zur Sache.



Friedrichstadt Warum wird die Welt nicht klüger, wenn der Zugang zu Wissen noch nie so leicht war? Warum verarmen Menschen bei all dem Reichtum der Welt? Woher kommen Hass, Fanatismus und Turbo-Abi? Wer ist Schuld an diesem Elend? In seinem dritten Soloprogramm „Die Bürde des weisen Mannes“ geht Rene Sydow, Träger des Deutschen Kabarettpreises, am Freitag, 20 Uhr, im Takelgarn Theater der Frage nach, was uns zum Menschen macht: Bildung? Wahlrecht? Oder doch nur freies WLAN?