Behutsame Darstellungskunst : Behutsame Texte des Tänzers Raimund Hoghe

Es ist etwas Eigentümliches mit den Texten von Raimund Hoghe: Obwohl er darin äußerst zurückgenommen, unaufdringlich, fast still von anderen Künstlern erzählt, ist er selbst darin anwesend: Als Mensch, der etwas vom Menschsein verstehen will.

Schon in seiner Zeit als Journalist in den 1970er Jahren, als er unter anderem für die „Zeit“ Porträts schrieb, war Hoghe ein Meister der Behutsamkeit, der andere nicht in vorgefasste Muster zwängte, sondern wahrzunehmen versuchte, wer und wie sie sind. Heute übersetzte Hoghe diese Kunst der achtsamen Darstellung als Tänzer in Bilder. Zu seinem 70. Geburtstag ist jetzt im Verlag Theater der Zeit ein Buch mit Porträts, Rezensionen und anderen Texten Hoghes erschienen: „Wenn keiner singt, ist es still“ (157 Seiten, 22 Euro). Und es ist erstaunlich, wie man in diesen journalistischen Texten schon dem späteren Tänzer Hoghe begegnen kann.