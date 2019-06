Konzert in Düsseldorf : Rudelsingen in der Tonhalle

Düsseldorf Ein großes Mehr-Generationen-Konzert soll die Düsseldorfer zusammenbringen. Das ist die Idee von der Veranstaltung „Düsseldorf singt“, die am Sonntag in der Tonhalle stattfindet. Mit dabei sind viele Prominente aus der Stadt.

Singen verbindet. So lässt sich die Idee des Düsseldorfer CDU-Ratsherren Andreas-Paul Stieber auf den Punkt bringen. Deshalb findet am Sonntag in der Tonhalle ein großes Mitsingkonzert statt, das alle Düsseldorfer, ob jung ob alt, im gemeinsamen Gesang zusammenbringen will. „Eins hat jeder“, sagt Stieber, „und zwar eine Stimme.“ Das will meinen, dass die Voraussetzungen zur Teilnahme gering sind, explizit sind nicht nur Profis zum Mitmachen eingeladen.