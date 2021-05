Open-Air-Kunst in Düsseldorf : Vom Autolackierer zum Graffiti-Künstler

Düsseldorf Pascal Wiese bekam nach seiner Ausbildung keine feste Stelle. Nun sprüht der 25-Jährige erfolgreich bunte Düsseldorf-Motive auf Häuser.

Mit einem ersten erfolgreichen Bild hat es angefangen. Patrick Wiese hatte sich mit einigen Freunden getroffen, um eine Hauswand mit Farbe zu verschönern. Der jetzt 25-Jährige übertrug das gewünschte Motiv von einem Handy-Foto in mehreren Schritten auf die Hausmauer – wo es eine Größe von sechs Metern hatte. Das Bild kam gut an und sorgte für Aufmerksamkeit, so dass sich bald andere Hausbesitzer und Firmeninhaber an den Vennhauser wandten und fragten, ob er auch deren Fassaden gestalten könne.

„Ich war als Schüler schon fasziniert von Kunst und Malerei“, sagt er. Nach der zehnten Klasse begann er deshalb mit dem Fachabitur in Gestaltung und lernte unter anderem das Designen von Logos und die Grundlagen der Farbwirkung. An ein Studium in diesem Bereich dachte er nie, er wollte praktisch arbeiten und machte in einem Autohaus mit Werkstatt eine Ausbildung zum Fahrzeuglackierer. „Ein cooler Handwerksberuf“, sagt er auch heute noch, aber übernommen wurde er nach der Prüfung nicht. Die Corona-Krise begann in dieser Zeit gerade, und wie viele Firmen trat auch das Autohaus bei Neueinstellungen kürzer.