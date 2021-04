Freizeit in Düsseldorf : Zum Imker werden mit Online-Kursen

Freizeit in Düsseldorf

Düsseldorf Bienen züchten und eigenen Honig gewinnen, ein Hobby, das auch in Düsseldorf immer beliebter wird. Der Bienenzuchtverein gibt in Online-Kursen Tipps zur Bienenhaltung im Garten oder auf dem Balkon.

Der Bienenzuchtverein Düsseldorf hat sich zum Ziel gesetzt, die Verbreitung und Förderung der Bienenzucht und damit die Befruchtung der lebenswichtigen Obstblüten sowie der landwirtschaftlichen Nutz- und Wildpflanzen zu fördern. Auch private Bürger für die Pflege und Zucht von Bienen zu gewinnen, gehört zu den Projekten des Vereins. Erreicht werden die Menschen durch Workshops und Kurse, die als Präsenzveranstaltung in der andauernden Corona-Pandemie noch nicht möglich sind. Daher bietet der Verein nun Workshops in digitaler Form an.