Gastronomie und Corona : Les Halles stoppt Mittagsgeschäft

Im Sommer bauten die Mitarbeiter das Schwimmbecken auf dem Areal Böhler in ein Restaurant um. Foto: Denise Breidbach

Düsseldorf Das Essen zum Mitnehmen hat sich trotz hoher Nachfrage nicht gelohnt. Die Betreiber blicken dennoch mit etwas Hoffnung auf den Sommer.

Kostenpflichtiger Inhalt Im Februar erst hatte das Les Halles (das wegen des umgebauten Schwimmbeckens den Zunamen „La Piscine“ trägt) auf dem Areal Böhler mit großen Plänen eröffnet. Es könne nicht besser laufen und man habe auf dem Stand von Covid-19 alles kalkuliert, hieß es damals, es solle keine bösen Überraschungen geben. Auf einer großen Terrasse hätten die Abstandsregeln eingehalten werden können, zudem wurde in eine Solaranlage, in Ladestationen für E-Autos und im Restaurant selbst ebenfalls in aufwendige Umbaumaßnahmen investiert. Noch vor Ostern sagte ein Mitarbeiter auf Anfrage, trotz der Pandemie liefe das Mittagsgeschäft sehr gut.