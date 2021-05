Genüsse aus der Box : Nic Shanker bietet Cocktails in einer Box für zu Hause

Düsseldorf Während Bars, Lounges und Lieblingsclub noch geschlossen sind, bietet Düsseldorfs bekanntester Barkeeper seine Lifestylemarke „Moments“ mit Drinks zum Selbstmixen. Alle Zutaten gibt es in schicken Boxen für die heimischen vier Wände.

(lod) Die Bars sind geschlossen, Veranstaltungen und Messen abgesagt: Die Corona-Krise hat Düsseldorfs Cocktail-Meister Nic Shanker unter Druck gesetzt. Aber der kreative 39-Jährige bietet nun unter dem Namen „Moments“ ein neues Cocktail-Produkt an. Passend zum Mutter- und Vatertag, Geburtstag, zum Christopher Street Day oder einfach nur als „Thank you“-Edition gibt es die farblich gestalteten Boxen, in denen verschiedene Gin-Sorten mit Softdrink, passende Gläser oder Becher, Grußkarten und kleine Extras wie getrocknete Limonen für die Deko verpackt sind. „Auch in der Corona-Zeit gibt es genug Anlässe, Cocktails zu genießen“, sagt Shanker, der seine Cocktails-Tipps oft in TV-Sendungen wie „ZDF Volle Kanne“ gibt.