Ferienstart in NRW So ist die Lage am Düsseldorfer Flughafen am Samstagmorgen

Auch in der Gepäckabfertigung scheint es zu funktionieren nach der Umstellung des Bereichs in der Nacht von Freitag auf Samstag. Denn ausgerechnet an einem der verkehrsträchtigsten Wochenenden des Jahres musste die Bodenabfertigung neu aufgestellt werden. Das am Düsseldorfer Airport größte Unternehmen in der Bodenabfertigung (Aviapartner) hatte zum 31. März 2023 seine Lizenz verloren. Die beiden neuen Lizenzinhaber, die Wisag Aviation Contracting Düsseldorf GmbH sowie der AAS Deutschland GmbH, mussten in der Nacht einziehen am Flughafen. „Die Umstellung hat offensichtlich gut geklappt, sonst hätten wir jetzt schon Probleme bei der Gepäckannahme“, sagt eine Mitarbeiterin an einem Check-in-Schalter.