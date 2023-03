Am Flughafen Düsseldorf Bundespolizei sperrt Terminals für Anti-Terror-Großübung

Die Bundespolizei wird nach Informationen unserer Redaktion noch an diesem Mittwochabend am Airport Düsseldorf für den Ernstfall üben. Dafür sollen die Terminals A und B vollständig für den Flugverkehr geschlossen werden, nur der Bereich C am Abflugterminal bleibt offen. „Wir Beschäftigten wurden aufgerufen, ab 19 Uhr die entsprechenden Bereiche zu verlassen. Wir sollten auch Scheiben verdunkeln“, so ein Mitarbeiter am Airport.