Streik am Airport So läuft der Notbetrieb am Düsseldorfer Flughafen

In Düsseldorf legten die Beschäftigten ihre Arbeit am Freitag um drei Uhr morgens nieder. Nach Angaben von Verdi streiken allein dort rund 500 Beschäftigte. Um die Auswirkungen des Streiks zumindest ein bisschen abzufedern, gibt es am Düsseldorfer Flughafen einen sogenannten Notbetrieb. Demnach gibt es am Streiktag einen deutlich reduzieren Flugplan. Dieser sei gemeinsam mit den Airlines erarbeitet worden. Zudem ist den Passagieren bereits im Vorfeld des Streiktages empfohlen worden, sich vor der Anreise zum Flughafen bei ihrer Fluggesellschaft oder ihrem Reiseveranstalter nach dem Status ihres Fluges zu erkundigen. Rund 270 Flüge fallen am Düsseldorfer Airport aus. „Da die Passagiere zeitnah durch die Airlines und auch über die Kanäle des Flughafens informiert sind, ist die Situation im Terminal ruhig“, so Flughafensprecher Süleyman Ucar.