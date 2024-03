Flughafen Düsseldorf So können Passagiere ihr Gepäck am Automaten aufgeben

Derzeit konzentriert sich das Angebot noch auf den Abflugbereich vor Terminal A. Zehn zuvor mit Personal besetzte Stationen zur Gepäckaufgabe sind am Start der Schalterreihe umgebaut worden (111 bis 120). In der Nähe finden sich 25 mit Monitoren versehene Stationen zum Scannen der Bordkarten und Ausdrucken des Gepäckaufklebers. An sieben weiteren Stellen ist auch das Einchecken möglich, was Passagiere aber oft schon zuvor digital erledigt haben. Auch bei Eurowings finden sich jetzt zehn zu Automaten umgebaute Schalter zum Einchecken (151 bis 160) plus die genannten Display-Stationen.