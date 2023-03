Freitag wieder Warnstreik Hunderte Flüge fallen in Düsseldorf und Köln/Bonn aus

Nach Angaben der Gewerkschaft beginnt aufgrund von Schichtdiensten der Warnstreik am Flughafen Köln/Bonn bereits in der Nacht auf Freitag. Er ende in Teilbereichen erst in den frühen Morgenstunden am Samstag. In Düsseldorf beginne der Warnstreik am frühen Freitagmorgen und gehe ebenfalls bis in die frühen Morgenstunden des Samstags.