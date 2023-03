Airports Düsseldorf und Köln/Bonn Wann es an den großen Flughäfen am Wochenende voll wird

Nordrhein-Westfalen ist am Freitag in die zweiwöchigen Osterferien gestartet. Am Düsseldorfer Flughafen werden in der Zeit knapp eine Million Reisende erwartet, in Köln/Bonn, dem zweitgrößten Airport des Landes, sind es noch einmal knapp eine halbe Million. Die meisten fliegen nach Spanien, in die Türkei und nach Italien. Nach Informationen unserer Redaktion aus Sicherheitskreisen wird am Samstag und Sonntag mit dem stärksten Reiseaufkommen an den Flughäfen gerechnet. Demnach wird es am Airport der Landeshauptstadt an beiden Tagen des Wochenendes ab fünf Uhr morgens richtig voll; in Köln/Bonn soll das am Samstag schon von null Uhr bis vier Uhr der Fall sein sowie wieder ab sieben Uhr morgens, und am Sonntag ab vier Uhr morgens.