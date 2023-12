Sturm über Düsseldorf Sturmtief Zoltan hinterließ nur wenige Schäden

Sturmtief Zoltan beschäftigte die Feuerwehr Düsseldorf am Donnerstag vor allem in den Abendstunden. Bis gegen 20.30 Uhr arbeiteten die Einsatzkräfte der Landeshauptstadt zirka 40 unwetterbedingte Einsätze ab. Allerdings verliefen alle relativ glimpflich. In der Leitstelle der Feuerwehr ging zwischen 17.30 Uhr und 20 Uhr ein erhöhtes Aufkommen an sturmbedingten Einsätzen ein, teilte die Feuerwehr am Abend mit: Vor allem abgeknickte Äste und lose Dachziegel, aber auch umgestürzte Bäume hätten die Kräfte beschäftigt. Drei größere Einsätze gab es in Golzheim, Ludenberg und Hubbelrath.