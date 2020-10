Einkaufen in Düsseldorf : Aldi und DM-Markt im Kö-Bogen II eröffnet

Einkaufen in Düsseldorf

Düsseldorf Mit Aldi und DM haben am Freitag die nächsten Geschäfte im Kö-Bogen II eröffnet. Die Filialen liegen im Untergeschoss des Dreieck-Pavillons.

Die Filialen des Discounters und der Drogeriekette sind nicht so auffällig, wie die beiden Bekleidungsläden H&M und TK Maxx im mit Heckenpflanzen begrünten Hauptgebäude des Kö-Bogen-II-Komplexes. Vielmehr liegen die beiden Läden etwas versteckt im Untergeschoss des Pavillons mit Dreieck-Dach in direkter Nachbarschaft des Dreischeibenhauses.

Der Eingang befindet sich seitlich an den Straßenbahngleisen. Von dort geht es per Rolltreppe hinab ins überraschend große Untergeschoss. Auf der linken Seite befindet sich der Aldi mit rund 1030 Quadratmetern Verkaufsfläche, rechts der 570 Quadratmeter große DM-Markt. Für den Lebensmitteldiscounter ist es die 35. Filiale in Düsseldorf.